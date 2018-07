Iliad: l'offerta base da 5,99 Euro al mese è stata prorogata per altri 100.000 utenti

Contrariamente a quanto affermato ieri nella news in cui vi abbiamo parlato dell'arrivo della nuova offerta di Iliad, quella base è stata prorogata.

Come si può vedere nel link di cui sopra, infatti, credevamo che Iliad avesse semplicemente aggiornato il contatore presente sul sito web, sostituendo il precedente 200.000 agli attuali 100.000.

Secondo quanto affermato da fonti ben informate, l'operatore francese diretto da Benedetto Levi, nel corso delle ultime settimane avrebbe continuato a registrare nuove attivazioni e portabilità, e proprio per questo motivo ha deciso di prorogare l'offerta base da 5,99 euro al mese per altre 100.000 persone.

Non sappiamo se si tratterà dell'ultima proroga o meno, ma la promozione continua a riscuotere successo tra il pubblico.

Per chi non la conoscesse, l'offerta base a 5,99 Euro al mese include minuti ed SMS illimitati verso tutti, e 30 gigabyte di internet in 4G e 4G+, con 2 gigabyte utilizzabili in roaming in Europa.

Alla promozione, nella serata di ieri, ne è stata aggiunta una da 6,99 Euro al mese, valida per i primi 500.000 utenti, che offre 40 gigabyte di internet in 4G e 4G+, oltre che minuti ed sms illimitati verso tutti.

La seconda proroga arriva a poco più di una dieci giorni dalla prima, annunciata dal CEO durante una live tenuta su Facebook.