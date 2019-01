Iliad: l'offerta con 40 Giga a 6,99 euro diventa permanente

Da quando è approdata sul mercato italiano, iliad ha sempre reso disponibili alcune promozioni per un numero limitato di utenti, prolungandole di tanto in tanto a ulteriori 50.000 clienti. Ebbene, ora l'operatore telefonico ha annunciato che l'offerta da 6,99 euro, comprendente 40 Giga di connessione dati, è diventata permanente.

Infatti, come riportato anche dai soliti colleghi di Mondomobileweb, questa promozione non prevede più scadenze, perlomeno per il momento. Vi ricordiamo che l'offerta costa 6,99 euro al mese e consente agli utenti di accedere a minuti ed SMS illimitati, e 40 gigabyte di internet in 4G e 4G+, a cui si aggiungono minuti illimitati verso 60 destinazioni, e minuti ed SMS illimitati più 3 gigabyte dedicati in Europa. Per le nuove attivazioni è previsto il costo una tantum di 9,99 Euro.

L'offerta include tutti i servizi extra come Segreteria Telefonica, Mi Richiami, Hotspot, Controllo Credito Residuo, Segreteria Visiva, Visualizza Numero Chiamante, Controllo Consumi, Chiamate Rapide, SOS ed altri.

Giga 40 si va ad affiancare a Giga 50, che a 7,99 Euro offre 50 gigabyte, minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia ed Europa, e Iliad Voce, la promozione dedicata a coloro che necessitano solo di minuti ed SMS illimitati, che ha un costo di 4,99 Euro al mese.