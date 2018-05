Iliad: l'offerta include solo 2 gigabyte di internet all'estero. Iniziate le spedizioni

Con il passare delle ore, diventa sempre più chiara l'offerta di Iliad, che è stata presentata nella giornata di ieri a Milano dall'amministratore delegato Benedetto Levi. In particolare, ci siamo concentrati sull'aspetto che riguarda la quantità di dati disponibili all'estero, che molti lettori ci hanno chiesto.

A riguardo, Iliad non è stata molto chiara durante la presentazione, ed anche sul sito web ufficiale leggiamo che a livello di giga sono disponibili "30 gigabyte in 4G+" a cui si aggiungono "2 gigabyte dedicati in Europa".

Tale affermazione aveva lasciato un pò confusi molti utenti, ma come sempre abbiamo dato uno sguardo alla brochure pubblicata sullo stesso sito web, in cui è presente una pagina dedicata alle tariffe di roaming.

In particolare, nella sezione internet leggiamo che la tariffa di roaming è di 0,00732€, quella "Extra" Roaming è di 0,90€/100 Mb, con la Tariffa "Permament Roaming" di 0,00732€. Ciò che conferma la nostra tesi è che la modalità di addebito è relativa alla "fatturazione oltre i 2 Gigabyte", il che vuol dire che di fatto quando si naviga all'estero si avranno a disposizione solo quei "2 gigabyte dedicati" di cui si parla nel volantino, e non 32 gigabyte come ipotizzato da molti.

Nel frattempo, abbiamo già ricevuto la mail di avvenuta spedizione della SIM, che abbiamo richiesto ieri e ci verrà consegnata domani.