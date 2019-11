Iliad: l'offerta per la telefonia sarà 'chiara e trasparente'. In arrivo nel 2024

A meno di ventiquattro ore dall'annuncio dei risultati finanziari, l'amministratore delegato di Iliad Italia, Benedetto Levi, ha fatto il punto sullo stato dell'operatore telefonico italiano, che ha superato i 4,5 milioni di clienti. Il giovane CEO ha anche parlato dell'offerta per la telefonia fissa che dovrebbe debuttare entro il 2024.

Sulle colonne di Repubblica, Levi ha spiegato che l'obiettivo è mettere a disposizione degli utenti, nel giro di cinque anni, un'offerta chiara e trasparente: "si tratterà di un'offerta consumer, semplice e trasparente, non siamo interessati all'Internet of Thing o al settore business per ore".

Levi ha anche categoricamente escluso qualsiasi investimento su Open Fiber, l'operatore telefonico controllato da Enel e Cassa Depositi e Prestiti dello Stato su cui probabilmente si appoggerà. Il dirigente italiano ha infatti spiegato che "dopo aver speso 1,2 miliardi di Euro per le licenze del 5G, Iliad non intende investire nello sviluppo di una rete proprietaria in fibra, nemmeno indirettamente in occasione di un possibile matrimonio tra la Flash Fiber di Telecom ed Open Fiber. Ci piace andare per gradi, ed abbiamo concentrato gli sforzi su un'offerta mobile libera e trasparente e solo sul segmento prepagato: abbiamo ampi margini di crescita in questo segmento in cui nel terzo trimestre del 2019 abbiamo riportato una crescita del 137% rispetto allo stesso periodo del 2018".

Già qualche mese fa Levi aveva confermato il debutto nella telefonia fissa entro il 2024. Ci sarà da attendere ancora un pò.