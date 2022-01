Iliad, l'offerta per la telefonia fissa in arrivo a giorni con fibra FTTH: ecco dove

Ormai ci siamo: il debutto di Iliad nella telefonia fissa è ormai imminente, al punto che si parla addirittura di "giorni". A riportare la notizia Il Sole 24 Ore in edicola quest'oggi, che cita le parole dell'amministratore delegato di Iliad Italia, Benedetto Levi.

Il giovane dirigente dell'azienda, direttamente dalle colonne del quotidiano di Confindustria, ha fatto il punto su ciò che dovranno aspettarsi gli utenti.

Levi ha confermato che inizialmente Iliad si appoggerà alla "rete di Open Fiber, in particolare nelle aree nere, ovvero quelle più servite del paese", mentre sulla rete FiberCop l'arrivo è previsto successivamente.

Inizialmente quindi potranno attivare la promozione solo coloro che risiedono in città ed aree coperte dalla FTTH di Open Fiber (qui vi spieghiamo come verificare la copertura con Open Fiber).

Nessuna informazione sull'offerta in se, ma la parola d'ordine sarà ancora una volta "chiarezza", un claim che ha accompagnato anche la controparte per smartphone. "Siamo pronti per arrivare sul mercato dell’ultrabroadband e fare stessa operazione di trasparenza che è seguita al nostro arrivo in Italia nel mobile. I numeri ci stanno dando ragione. In tre anni e mezzo un italiano su 7 è utente Iliad. Parliamo di 8,5milioni. E abbiamo capito da tempo che anche sul fisso c’è spazio, con il desiderio della gente di poter accedere a offerte finalmente trasparenti" ha affermato Levi, il quale non ha fornito alcuna data precisa.