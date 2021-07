Iliad, tutte le offerte disponibili a inizio luglio 2021: listino e prezzi

L’operatore telefonico virtuale francese Iliad continua a proporre offerte particolarmente interessanti anche nel corso del mese di luglio 2021. Dopo avere visto la lista per giugno 2021, vediamo il listino e i prezzi dei bundle disponibili attualmente per tutti i nuovi clienti.

L’offerta base è Iliad Voce, la quale propone minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale, assieme a SMS illimitati verso numeri nazionali e 40 MB di traffico dati mobile a 4,99 Euro al mese. L’idea perfetta, quindi, per tutti coloro che non hanno particolari necessità della connessione a Internet da telefono o smartphone.

Segue dunque Iliad Giga 40, anch’essa pronta a offrire minuti illimitati di chiamate e SMS illimitati verso tutti, assieme però a 40 Giga di traffico mobile in rete 4G. Il prezzo, in questo caso, è pari a 6,99 Euro al mese. Altrimenti, a 7,99 Euro al mese è possibile accedere all’offerta Iliad Giga 80, sempre con chiamate e SMS illimitati ma con 80 Giga di traffico dati a disposizione. Infine, dopo il successo di Flash 120 Iliad ha pensato di attivare a tempo indeterminato l’offerta Giga 120 che dà SMS e chiamate illimitati verso tutti e 120 Giga di traffico dati in 5G al costo di 9,99 Euro al mese.

Giusto qualche dettaglio tecnico da ricordare: Iliad allo stato attuale si appoggia in molti casi alla rete Wind, ma al contempo sta continuando ad attivare nuovi impianti proprietari su tutto il territorio del Belpaese per distaccarsi così da altri operatori. Inoltre, per quanto riguarda le SIM con le succitate offerte, esse possono essere attivate direttamente online tramite il sito ufficiale, oppure negli Iliad Store e Corner. Il costo di attivazione è pari a 9,99 Euro più il primo canone mensile anticipato, pagabili con carta di credito, prepagata o contanti nel caso di acquisto in centri retail fisici.