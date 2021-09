Iliad: da oggi è possibile cambiare offerta gratuitamente, ecco come

Importante novità dal fronte Iliad. L'operatore telefonico ha annunciato che da oggi è possibile effettuare il cambio di tariffa gratuito. Gli oltre 7 milioni di clienti, nello specifico, potranno completare il passaggio alla Giga 120 5G senza dover pagare alcun sovrapprezzo.

Lo switch può essere effettuato direttamente nell'area personale sul sito web da desktop o mobile. Nel comunicato stampa diffuso, Iliad evidenzia che la funzione era stata chiesta da molti utenti ma soprattutto che "la nuova offerta sarà automaticamente sottoscritta e risulterà attiva dal momento del rinnovo mensile successivo alla richiesta".

Non è chiaro se in futuro Iliad abbia intenzione di estendere la feature anche ad altre offerte al di fuori della Giga 120, che a 9,99 Euro al mese include minuti ed SMS illimitati e 120 gigabyte di navigazione internet in 5G.

Il listino Iliad comprende anche la promozione Giga 80 che a 7,99 Euro al mese propone 80 gigabyte di internet in 4G e minuti ed SMS illimitati. Resta disponibile anche l'offerta voce da 4,99 Euro al mese, rivolta a coloro che non necessitano di gigabyte ma solo di SMS e minuti illimitati.

Di recente intanto è arrivata la notizia che Iliad avrà accesso alla fibra FTTH di FiberCop in vista del debutto nella telefonia fissa.