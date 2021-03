iliad operatore di rete fissa in Italia a breve: ecco un indizio importante

Del debutto di iliad nel mondo della rete fissa si parla ormai da tempo, ma iniziano ad arrivare dettagli sempre più concreti. A quanto pare, l'annuncio definitivo potrebbe arrivare a breve.

Sappiamo infatti già da un po' che l'approdo dell'operatore in questo settore dovrebbe avvenire entro l'estate del 2021, ma adesso i "preparativi" sembrano essere iniziati. In particolare, stando anche a quanto riportato da MondoMobileWeb, la realtà di Benedetto Levi e soci sarebbe già presente nella lista relativa alle portabilità per alcuni operatori di rete fissa.

In parole povere, a quanto pare iliad si starebbe preparando ad accogliere le richieste di portabilità del numero di casa. Questo è un indizio importante, in quanto potrebbe significare che l'operatore telefonico stia effettivamente cercando di rispettare la "scadenza" che abbiamo citato in precedenza. In ogni caso, ricordiamo che in Italia iliad si "appoggerà" a Open Fiber, come previsto dagli accordi (facciamo riferimento alla rete in fibra FTTH fino a 1 Gbps).

Insomma, sembra proprio essere un periodo di novità in casa iliad. Infatti, per chi se lo fosse perso, ricordiamo che recentemente l'amministratore delegato Benedetto Levi ha confermato il prossimo arrivo delle eSIM in Italia. Non c'è una data precisa nemmeno per il lancio di queste ultime, ma ragionevolmente possiamo pensare che tutto avverrà nel corso del 2021.