Iliad è l'operatore telefonico preferito dagli italiani: il 60% dei clienti è soddisfatto

Iliad continua a registrare dati estremamente positivi sul mercato della telefonia mobile: dopo il sorpasso di TIM per la qualità della rete mobile, stando alle ultime indagini IPSOS di agosto 2021 l’operatore telefonico risulta essere il preferito dei clienti italiani, sorpassando quindi anche brand più consolidati come Vodafone e WindTre.

Il grafico allegato in calce alla notizia parla chiaro: alla domanda “con quale probabilità consiglierebbe il suo gestore di telefonia mobile a un amico o a un conoscente”, il 60,3% dei clienti Iliad ha assegnato la valutazione massima 9-10, mentre il 31,6% si è definito “passivo” (ovvero con una valutazione 7-8) e solo l’8,1% si definisce “detrattore” di Iliad, senza però specificare le ragioni dietro la permanenza con quest’ultimo.

Restando sul primo parametro di valutazione citato, TIM segue con il 35,5% di consensi, con a ruota Vodafone (34,6% dei consensi) e WindTre (29,9% di consensi), sempre considerando un campione di 750 clienti intervistati per singolo operatore.

Per quanto concerne la soddisfazione complessiva, il 59,7% dei clienti Iliad si è detto soddisfatto dell’operatore, attribuendo le valutazioni massime nella scala. Anche in questo caso, seguono in ordine TIM (36,3%), Vodafone (32,6%) e WindTre (31,6%). Solo il 6,9% dei clienti Iliad si è detto insoddisfatto.

A proposito di questi dati, Iliad ha dichiarato quanto segue con un comunicato stampa ad hoc: “Il riscontro di soddisfazione e promozione degli utenti, anche in vista del lancio nel segmento della rete fissa per i servizi in fibra, giungono come una forte conferma della capacità dell'operatore di garantire la qualità attesa, mantenere le promesse fatte e di rimanere in ascolto degli utenti per migliorare sempre di più con il passare del tempo”.

Tra gli ultimi provvedimenti di Iliad particolarmente graditi dai clienti c’è il cambio gratuito dell’offerta telefonica, anche se finora risulta limitato al bundle Giga 120.