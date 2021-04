Ho, iliad e operatori low cost, quali sono i limiti di velocità del 4G o 5G?

Il mercato degli operatori telefonici in Italia pullula di possibilità. Infatti, l'arrivo dei MVNO (operatori virtuali), da ho. Mobile a Kena Mobile, passando per Very Mobile, ha portato una ventata d'aria fresca in questo mercato. Tuttavia, non tutti sanno che, in alcuni casi, ci sono delle limitazioni alla velocità di connessione.

Infatti, ho. Mobile, operatore notoriamente "legato" a Vodafone, limita la connessione in 4G a un massimo di 30Mbps, sia in download che in upload. Tra l'altro, spesso si fa riferimento a questo limite con il nome di "4G Basic", che indica proprio una velocità ridotta.

Kena Mobile, "associato" a TIM, ha invece un limite di 60Mbps in download, nonché di 30Mbps in upload. Fino a poco tempo fa il limite era di 30Mbps anche in download, ma da aprile 2021 è stato cambiato per alcune offerte (ovvero Kena 9,99 e Kena 12,99).

Per quel che concerne, invece, Very Mobile, operatore "legato" a WindTre, i limiti in 4G sono identici a quelli di ho. Mobile, ovvero 30Mbps in download e 30Mbps in upload. Si fa notare invece iliad, che spesso viene erroneamente considerata come un MVNO dagli utenti, ma che in realtà dispone di una rete proprietaria.

iliad non impone limiti sulla velocità di connessione ed è anche l'unico degli operatori telefonici citati ad avere attiva un'offerta relativa al 5G.