Iliad porta la fibra a 2,5 Giga al secondo anche a Milano, Bologna e Torino

Importante novità per la fibra ottica di Iliad. L’operatore telefonico francese ha comunicato che a partire dalla giornata di oggi è possibile attivare la fibra che garantisce una velocità di connessione in download fino a 2,5 Giga al secondo in tre nuove città italiane.

Si tratta di Milano, Bologna e Torino dove non è possibile installare gli apparati proprietari nelle centrali. Nella nota, in cui Iliad evidenzia come fino ad ieri la velocità massima di download fosse di 1 Gbit/s, viene specificato che grazie ad uno sviluppo tecnologico di Open Fiber i nuovi utenti avranno la possibilità di navigare fino a 2,5 Gbit/s in download, ma la compagnia è al lavoro per consentire anche a coloro che hanno già attivato la fibra nelle tre città in questione di ottenere servizi in fibra alla nuova velocità.

Nella nota, ripresa dai colleghi di Corriere Comunicazione, Iliad evidenzia come questo upgrade non comporterà alcuna modifica ai piani tariffari esistenti che resteranno a 19,99 euro al mese per gli utenti con una sim Iliad mobile attiva a 9,99 Euro al mese con pagamento automatico, e 24.99 Euro per gli altri clienti con costo d’installazione di 39,99 Euro da sostenere una tantum.

Lo scorso mese, Iliad ha ampliato la copertura della fibra grazie ad un accordo con FiberCop.