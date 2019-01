Iliad porta le Simbox negli ipermercati Carrefour, ecco dove

Iliad continua a portare le proprie Simbox nei grandi centri commerciali e catene di distribuzione. Dopo lo sbarco nei punti vendita Unieuro, l'operatore telefonico starebbe facendo lo stesso con gli ipermercati Carrefour presenti in Italia.

La notizia è stata riportata dai colleghi di Universofree, secondo cui i primi corner sarebbero stati montati a Torino e Lucca. La conferma è arrivata anche dallo stesso operatore francese, che ha aggiornato lo store locator presente sul proprio sito web inserendo le new entry:

Carrefour di Torino (Corso Montecucco 108)

Carrefour di Pavia (via Vigentina 19)

Carrefour di Paderno Dugnano (presso centro commerciale Brianza)

Carrefour di Lucca (S.S. Annunziata 278)

Carrefour di San Giuliano Terme (PI).

Universofree però riferisce anche di new entry a Belpasso, nel centro commerciale Etnapolis, a Portogruaro nel centro commerciale Adriatico 2, ed al centro shopping "La Corte Lombarda" di Bellinzago Lombardo.

Con il passare dei mesi quindi Iliad continua ad espandere la propria presenza sul territorio nazionale, consentendo agli utenti di acquistare sim direttamente utilizzando le simbox, che permettono di portare a casa la nuova scheda telefonica senza dover attendere la spedizione e consegna da parte dei corrieri. In molti ricorderanno le polemiche scaturite nei primi mesi di disponibilità delle simbox, al punto che fu anche portata in parlamento un'interrogazione per la presunta violazione della Legge Pisanu.