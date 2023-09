Iliad e PosteMobile, arrivano i nuovi prefissi per i numeri: le novità

Come riportato dai colleghi di MondoMobileWeb, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato ad inizio settembre 2023 la lista dei prefissi telefonici assegnati agli operatori telefonici, e ci sono delle novità per Iliad, PosteMobile e Digi Mobil.

Particolarmente interessante è la novità che riguarda Iliad, che ha ottenuto dal MIMIT il nuovo prefisso 3522. MondoMobileWeb osserva come da Marzo 2020 l’operatore telefonico possedeva già la decade 0 del prefisso 352, mentre il 351 è occupato da LycaMobile con la decade 0,1 e 2.

PosteMobile invece ha ricevuto il nuovo prefisso 3717, dopo che in precedenza possedeva già i prefissi 3711, 3713, 3714, 3715 e 3716.

Infine, Digi Mobil ha ottenuto dal MIMIT il prefisso 3532: anche in questo caso si tratta di un’aggiunta dal momento che in precedenda Digi possedeva solo la decade 3 del prefisso 353.

MondoMobileWeb infine segnala che Mexedia ha ricevuto l’assegnazione del codice 312 16 che potrà essere usato per l’identificazione SMSC.