Fibra Iliad, ecco la data: lancio e presentazione il 25 Gennaio 2022

Ci siamo: l'offerta di rete fissa di Iliad è ormai prossima al lancio. Secondo quanto affermato dai colleghi di Fibra.Click, l'operatore telefonico francese ha da poco comunicato la data di presentazione dell'offerta fissa.

Nella fattispecie, l'evento di presentazione di Iliad fisso si terrà martedì 25 Gennaio 2022 alle ore 09:30, e si potrà seguire anche in diretta streaming attraverso i canali social del'operatore.

E' probabile che, come avvenuto qualche anno fa in occasione della presentazione del lancio di Iliad mobile, anche in questo caso Benedetto Levi ed i principali dirigenti della compagnia francese faranno il punto sulla promozione che sarà proposta agli utenti.

Il CEO dell'operatore già nel corso dell'intervista rilasciata ad Il Sole 24 Ore aveva spiegato che inizialmente Iliad fisso si appoggerà alla rete FTTH di Open Fiber, e solo successivamente passerà alla rete FiberCop.

Negli ultimi giorni l'account twitter di Iliad ha pubblicato dei teaser dell'offerta di rete fissa, ed ha preannunciato una nuova rivoluzione. Ancora una volta, l'operatore telefonico francese si soffermerà sulla trasparenza tariffaria e la chiarezza delle promozioni. L'attesa intorno a questo reveal e tanta e già negli ultimi giorni sono stati tanti gli utenti che hanno chiesto delucidazioni sulla promozione (o le promozioni) che saranno proposte.