Iliad, prime indiscrezioni sulle tariffe: minuti illimitati e 30 giga a 9,90 Euro al mese

Il ciclone Iliad è pronto ad abbattersi sul mercato della telefonia mobile italiana. I ragazzi di Mondo Mobile Web hanno ottenuto in anteprima alcune informazioni sulle tariffe che l'operatore francese è pronto a proporre agli utenti italiani a partire dalla prossima estate.

Secondo quanto svelato, infatti, le tariffe dovrebbero essere due. In questo modo Iliad riprenderebbe la strategia di mercato messa in atto in Francia, dov'è diventato uno degli operatori telefonici più popolare grazie ai prezzi molto vantaggiosi.

La tariffa di fascia bassa (entry level) dovrebbe offrire agli utenti 500 minuti di chiamate verso tutti, 500 messaggi e 5 gigabyte di internet a 2,90 Euro al mese.

Quella di fascia alta, invece, si concentrerebbe solo su minuti illimitati, ma accompagnati da 30 gigabyte di internet a soli 9,90 Euro al mese.

Ciò che resta da capire è se la connessione dati offerta da Iliad sarà in 4G o no, ed a riguardo ancora non sono disponibili molte informazioni. A giudicare dai prezzi, però, la strategia di mercato sembra rispettare a pieno quanto affermato in un'intervista dall'amministratore delegato Benedetto Levi, il quale aveva annunciato che la società andrà immediatamente all'attacco degli altri tre operatori telefonici e sarà una risposta al malcontento generale degli utenti.

Le offerte, dovrebbero essere rivolte a tutte, ed il lancio ufficiale di Iliad sarebbe in programma nella seconda metà di Maggio.

Iliad punta ad aumentare anche la presenza fisica, con dieci punti vendita lanciati in tutta Italia, caratterizzati da un totem in cui gli utenti non dovranno fare altro che inserire i propri dati personali per acquistare la SIM.