Iliad, problemi in alcune zone d'Italia oggi 22 Giugno 2023: la situazione

Poco dopo aver parlato della nuova offerta Iliad, arrivano delle segnalazioni (certificate anche da Downdetector) di alcuni problemi con la rete mobile dell'operatore telefonico che - fortunatamente - sarebbero localizzate solo in alcune zone d'Italia.

Come si può leggere nella pagina dedicata su Downdetector, i problemi riguardano principalmente il comparto vocale. A giudicare dalle segnalazioni arrivate sui social, a non funzionare nelle zone interessate sarebbero le chiamate.

Il picco di segnalazioni è arrivato da Napoli, Roma, Perugia, Livorno, Bologna, Milano, Torino e Venezia, mentre altrove non si registrano grossi disservizi.

Probabile si tratti di un problema momentaneo, che sarà risolto nel giro di pochi minuti e come sempre potete utilizzare la sezione commenti della notizia per segnalarci eventuali dettagli aggiuntivi.



Qualche giorno fa, Iliad ha anche lanciato in Italia le eSIM: la novità era stata ampiamente preannunciata dall'amministratore delegato Benedetto Levi.