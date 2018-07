Iliad: problemi con le chiamate in tutta Italia, la situazione

Dopo il richiamo del Codacons, continua il periodo non certo positivo per Iliad, l'operatore che ha debuttato in pompa magna ma che ha dovuto fare fronte a non pochi problemi, ultimi quelli legati alla pubblicità.

Secondo quanto riferito da alcuni utenti sui social network, oggi 17 Luglio sarebbero stati riscontrati dei problemi a livello nazionale. Nella fattispecie, gli utenti lamentano disservizi con il comparto che gestisce le chiamate, sia in entrata che in uscita.

Alcuni possessori di numeri Iliad sostengono che la navigazione starebbe procedendo normalmente, senza alcun disservizio, ma i problemi sopraggiungerebbero nel momento in cui si ricevono chiamate. Secondo quanto riportato da alcuni siti, una soluzione temporanea al problema sarebbe rappresentata dalla disattivazione del modulo 4G, sia su iOS che su Android.

Lo stesso metodo funzionerebbe anche per le chiamate in uscita, ma ciò che fa discutere ed innervosire gli utenti è che, contattando il servizio clienti, il call center si sarebbe completamente lavato le mani, "incolpando Wind Tre", a cui si appoggia. Ad altri, invece, gli operatori avrebbero annunciato di essere al lavoro per risolvere nel minor tempo possibile il problema.

Come sempre, fateci sapere attraverso i commenti se state riscontrando problemi anche voi oppure se, nella vostra zona, il tutto sta procedendo normalmente.