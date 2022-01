Iliad, problemi oggi 10 Gennaio 2022 in Italia: aumentano le segnalazioni

Problemi con Iliad oggi 10 Gennaio 2022. Da qualche minuto infatti sono tanti gli utenti che stanno lamentando problemi con la rete mobile dell'operatore telefonico francese. Anche la pagina DownDetector è stata presa d'assalto.

Nella fattispecie, come si può leggere direttamente sulla pagina Downdetector di Iliad, il picco si è registrato poco dopo le 12, quando le segnalazioni si sono avvicinate a quota 1000.

Interessante anche notare come i disservizi non siano localizzati ad un'area precisa ed arrivano da tutta Italia, segno che potrebbe trattarsi di un problema diffuso e generico. Tra i problemi più segnalati figura l'impossibilità ad accedere alla telefonia mobile, ma si parla anche di disservizi con la navigazione ad internet e la fonia.

Come sempre, vi invitiamo ad utilizzare la sezione commenti per permetterci di aggiornare la notizia.



Di recente Iliad si è adeguata alle nuove norme sul roaming ed ha annunciato delle modifiche importanti a livello di calcolo della quantità di dati disponibili per gli utenti che, con la loro offerta italiana, vogliono navigare anche nell'Unione Europea senza costi aggiuntivi.



Nel frattempo, a Dicembre 2021 si è assistito all'ingresso di Iliad in Asstel, segno che il debutto della tanto chiacchierata ed attesa offerta per la telefonia fissa potrebbe avvenire a stretto giro di orologio.