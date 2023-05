Iliad, ancora problemi oggi 3 Maggio 2023: segnalati disservizi con le telefonate

Dopo i massicci disservizi di Iliad di ieri 2 Maggio 2023, anche oggi sono segnalati problemi - seppur in maniera più limitata - con la rete dell'operatore telefonico francese.

Come si può vedere direttamente sulla pagina Downdetector di Iliad, anche questa mattina l'onda delle segnalazioni è cresciuta ed ha raggiunto quota 600 (rispetto alle 7000 di ieri). I disservizi però sono segnalati anche sull'account ufficiale Twitter dell'operatore telefonico, dove molti utenti lamentano l'impossibilità ad effettuare chiamate dalla giornata di ieri.

I gestori dell'account ufficiale Twitter hanno risposto senza diffondere molti dettagli e spiegano che "il nostro Team tecnico è già al lavoro per ripristinare la situazione". Non sono note le motivazioni di questo problema, ma come notato da molti i disservizi arrivano a poche ore dall'annuncio di quella che è definita una "nuova rivoluzione Iliad" che sarà svelata domani, 4 Maggio 2023.

Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per segnalarci eventuali dettagli aggiuntivi.