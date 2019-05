Iliad pronta a festeggiare il primo anno, nuova offerta in arrivo?

Era il 29 Maggio 2018 quando l'amministratore delegato di Iliad Italia, Benedetto Levi, annunciava il debutto dell'operatore telefonico francese nella nostra nazione. Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta ed è indubbio che l'arrivo di Iliad in Italia ha portato a dei miglioramenti importanti nel settore della telefonia mobile.

Non solo hanno debuttato nuovi operatori come Ho. Mobile, nato da Vodafone, ma sono cambiati anche gli equilibri in quanto sempre più utenti, stanchi delle troppe rimodulazioni, hanno deciso di passare ad Iliad.

Punto forte delle proposte di Iliad è stato il costo spesso inferiore ai 10 Euro, bloccato e per sempre e senza rimodulazioni, a cui si aggiungono quantità elevate di gigabyte per la navigazione ad internet e minuti e messaggi illimitati. Il tutto senza contare i servizi accessori proposti gratuitamente, e la possibilità di acquistare le SIM tramite le SimBox sparse nei vari centri commerciali e stazioni del nostro paese.

La giornata di domani sarà molto interessante da seguire, in quanto Iliad tramite il proprio account ufficiale Twitter ha pubblicato un teaser che lascia presagire qualche sorpresa. Nel messaggio, condito da video che vi alleghiamo in calce, Iliad parla di "un prima e dopo" ed invita gli utenti a seguire l'account. Altra offerta in arrivo?