Iliad pronta a migliorare la qualità del segnale: vicino l'accordo con INWIT

Sono in arrivo importanti miglioramenti alla qualità del segnale delle schede Iliad. Come riportato dai nostri colleghi di UniversoFree, infatti, l'operatore telefonico francese sarebbe vicino a chiudere un accordo con INWIT.

L'annuncio sarebbe stato direttamente dall'amministratore delegato di INWIT, Giovanni Ferigo, il quale durante la conference call tenuta con gli analisti, ha etichettato Iliad come "più di un potenziale cliente", dicendosi "certo che possiamo arrivare all'accordo".

Ferigo ha sottolineato che allo stato attuale, i legali delle due compagnie "stanno gestendo gli aspetti contrattuali. Nel giro di giorni o settimane potremmo formalizzare l'accordo con loro".

L'accordo, quindi, è vicino. Ma cosa cambierà per gli utenti?

I frutti, infatti, potrebbero essere molto importanti, soprattutto a livello di qualità del segnale, perchè questa partnership permetterà ad Iliad di sfruttare in affitto gli oltre 11.000 siti INWIT sul territorio italiani, a cui si aggiungono gli altri 8.000 siti che la compagnia diretta da Benedetto Levi sta già utilizzando dopo l'accordo di febbraio con CellNext Telecom.

Secondo UniversoFree, questa seconda parte della strategia potrebbe portare all'implementazione della rete proprietaria di Iliad in tutto il territorio italiano, che permetterà alla telco di imporsi a tutti gli effetti come il quinto operatore italiano, dopo Vodafone, TIM, Wind e Tre. Una buona notizia per la compagnia, che negli ultimi giorni ha dovuto fare fronte alle presunte indagini della Polizia Postale per le simbox.