Iliad proroga l'offerta da 6,99 Euro al mese per altri 200.000 utenti

Da qualche giorno non è più disponibile la promozione da 5,99 Euro di Iliad, che secondo alcuni rumor sarebbe in procinto di lanciare un'altra offerta già nel corso del mese di Settembre. Tuttavia, nel frattempo arriva un'interessante notizia per coloro che intendono effettuare la portabilità o acquistare una nuova SIM dell'operatore francese.

L'unica offerta Iliad attualmente disponibile, ovvero quella da 6,99 Euro al mese, è stata prorogata per altre 200.000 attivazioni.

Ad oggi la società di Benedetto Levi non ha fornito molte indicazioni sul numero di utenti attivi, ma la richiesta nei confronti di Iliad resta attiva e continuano ad essere segnalati ritardi con la portabilità da Vodafone. Nel corso del fine settimana l'operatore rosso ha tenuto un incontro contro l'AGCOM per aumentare il numero massimo di portabilità in uscita consentite, ma l'eccedenza secondo alcune indiscrezioni sarebbe di 33.000 unità.

La promozione Iliad da 6,99 Euro al mese include 40 gigabyte di navigazione in 4G e 4G Plus e minuti e messaggi illimitati verso tutti. In roaming sono invece inclusi solo 3 gigabyte di navigazione ad internet, come previsto dalla normativa vigente Roam Like Home.

Il costo della SIM da sostenere una tantum è di 9,99 Euro. Le schede possono essere ordinate tramite internet, presso i punti vendita sparsi in tutta Italia o attraverso le SimBox presenti nei centri commerciali e stazioni.