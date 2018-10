Iliad punta sul 5G: investito oltre 1 miliardo di Euro nell'asta

Iliad continua a portare avanti importanti investimenti in Italia, un mercato in cui ha registrato un riscontro probabilmente ben al di sopra di tutte le più rosee aspettative dell'azienda francese. Nonostante si sia aggiudicata l'asta per le frequenze sulla banda 700 MHz, la società di Benedetto Levi ha continuato ad investire nella rete.

Ai 220 milioni di Euro versati per il rinnovo dei diritti d'uso relativi alla banda 1800 MHz fino al 2029, Iliad ha sommato 450 milioni di Euro per le frequenze cedute da Wind Tre, a cui si aggiungono chiaramente tutti i costi di natura pubblicitaria, per l'apertura dei negozi ufficiali, il montaggio delle simbox e dei call center.

Ma non è tutto, perchè nel corso dell'asta per il 5G in corso in questi giorni al Ministero dello Sviluppo Economico, Iliad ha investito 676 milioni di Euro per la banda 700 MHz, e 32,9 milioni di Euro per un blocco della banda 26 GHz.

Iliad è stata in prima linea anche per la banda 3700 MHz, con 381 milioni di Euro investiti nel lotto che dovrebbe essere operativo già dal prossimo anno.

I colleghi di UniversoFree hanno effettuato alcuni calcoli e sono riusciti a trarre la conclusione che ad oggi, solo nel 5G, Iliad ha investito più di un miliardo di Euro. Una cifra importantissima, che dimostra come la società francese voglia diventare tra i primi operatori telefonici del nostro paese.