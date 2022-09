Iliad rasserena gli utenti: nessun aumento prezzi offerte telefoniche con inflazione

Iliad ha le idee chiare e vuole mantenere la parola data agli utenti sin da quando è arrivato in Italia: dopo avere presentato i dati sull’utenza attiva in Italia nel 2022, il CEO Benedetto Levi ha dichiarato che non aumenterà i prezzi delle offerte telefoniche a causa dell’inflazione, tantomeno li legherà a quest’ultima.

Come riportato da MondoMobileWeb, durante una intervista del 31 agosto 2022 ai microfoni di Class CNBC l’Amministratore Delegato ha affermato che l’azienda manterrà la sua strategia di “semplicità e trasparenza”. In poche parole, “dire davvero tutto ai clienti” affinché continui la “fortissima crescita” del brand. Nel mentre, Iliad continuerà a investire sulle reti di ultima generazione per migliorare le performance e diffondere ulteriormente il 5G.

Sempre durante l’intervista Benedetto Levi ha dichiarato: “Quello che a mio avviso però va scongiurato è invece che queste rimodulazioni, per indicizzarle all’inflazione o per qualsiasi altro motivo, non consentano all’utente, qualora non sia d’accordo con l’aumento di prezzo, di andarsene. Quindi, io credo che l’utente debba sempre essere libero di scegliere l’offerta migliore, motivo per cui le offerte Iliad non hanno vincoli. Se gli altri [operatori] vogliono indicizzare all’inflazione le offerte mobili, fisse, facciano pure, già oggi lo possono fare. Quello che non deve accadere è che l’utente non abbia più la libertà di dire ‘non accetto questo aumento, preferisco cambiare operatore’”.

Infine, Levi ha parlato della “estrema competitività” del mercato italiano su cui Iliad sta portando la “guerra della trasparenza”, alla quale gli altri operatori hanno poi risposto con offerte mirate senza apparentemente riscuotere il successo sperato, come dimostrano i dati sui migliori operatori mobili in Italia.