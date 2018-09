Iliad, la ricarica si effettua anche nelle edicole del circuito Lottomatica

liad continua ad espandere la propria presenza nel nostro paese. E' notizia di oggi che è possibile effettuare le ricariche telefoniche per le SIM dell'operatore francese anche presso le edicole che fanno parte del circuito Lottomatica

Secondo quanto riferito da alcuni utenti, sarebbero disponibili tutti i tagli di ricarica, da 5 a 50 Euro, passando per i 15, 20 e 30 Euro, oltre chiaramente ai 10 Euro classici.

Una novità senza dubbio interessante, attraverso cui la compagnia diretta da Benedetto Levi mira a rendere più facile la vita ai propri utenti, anche grazie alla presenza capillare di edicole Lottomatica sul territorio italiano.

Iliad ha fatto dell'immediatezza uno dei suoi punti cardine. Le ricariche possono infatti essere effettuate direttamente dal sito dell'operatore utilizzando la carta VISA o Mastercard, nei punti vendita Sisal (e Lottomatica, da oggi), presso le SimBox presenti nelle principali stazioni italiane e nei centri commerciali, ed ovviamente nei corner e store.

E' anche attiva la modalità prelievo automatico ogni mese, che prevede l'addebito sul conto corrente o carta di credito dell'importo preciso della propria offerta.

Ricordiamo che ad oggi Iliad propone due offerte: a 7,99 Euro al mese è possibile godere di 50 gigabyte di internet in 4G e 4G Plus e minuti ed SMS illimitati verso tutti. Resta ancora attiva per 200.000 utenti l'offerta da 6,99 Euro al mese che si differenzia dalla precedente per la presenza di 40 gigabyte di internet.