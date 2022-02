Iliad: ridotti i costi della tariffa voce a consumo per le chiamate verso l'Ucraina

Iliad si muove per supportare i propri clienti che hanno amici o parenti in Ucraina. Con una nota, l’operatore telefonico francese ha annunciato di aver ridotto i costi della tariffa voce a consumo per le chiamate effettuate verso l’Ucraina.

Da oggi, 25 Febbraio 2022, fino al 30 Aprile 2022, la tariffa a consumo voce dall’Italia verso fissi e mobili in Ucraina passa a 21 centesimi di Euro al minuto, meno della metà rispetto ai 57 centesimi di Euro al minuto precedenti.

L’operatore telefonico, nella fattispecie, ha spiegato che le recenti notizie provenienti dall’Ucraina, e il valore di poter mantenere attivi i collegamenti con amici e familiari hanno spinto i manager a ridurre la tariffa voce verso fissi e mobili per le chiamate effettuate verso la nazione europea del 60%.

"Date le recenti notizie e considerato il valore, in particolare in questo momento, di poter mantenere collegamenti con amici e familiari, iliad ha previsto per tutti i propri utenti una riduzione del 60% della tariffa voce verso fissi e mobili in Ucraina, da 0,57€/min a 0,21€/min. Tale riduzione entra in vigore da oggi e sarà valida fino al 30 aprile 2022" si legge nella nota completa.

