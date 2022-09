Iliad rilancia l'offerta Giga 120: 9,99 Euro al mese per 120Gb e minuti ed SMS illimitati

Iliad rilancia in questo venerdì 16 Settembre 2022 la promozione Giga 120, che come suggerisce il nome propone 120 gigabyte di navigazione anche in 5G, oltre che minuti ed SMS illimitati a 9,99 Euro al mese per sempre.

Come si può leggere direttamente nella pagina dedicata a Giga 120, la promozione prevede il pagamento della SIM una tantum di 9,99 Euro, ed ovviamente offre il prezzo bloccato per sempre.

Tra le varie opzioni incluse nell’offerta troviamo il Mi Richiami, Hotspot, Piano Tariffario, Segreteria Telefonica e la portabilità del numero, se richiesto.

L’offerta supporta anche il 5G, che propone una velocità di download fino ad 855 Mbps, ovviamente sui dispositivi compatibili. Per quanto riguarda gigabyte, superata la soglia dei 120 è previsto, previo espresso consenso, un addebito che consente di navigare a 0,90 Euro ogni 100 megabyte. I minuti ed SMS invece sono illimitati verso i numeri fissi e mobili in Italia, così come in Europa dov’è possibile anche godere di 9 gigabyte di navigazione in roaming nelle nazioni incluse.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, sintomo che si tratta di un'offerta che entrerà a pieno regime nel listino di Iliad. Qualche giorno fa, su queste pagine, abbiamo pubblicato un approfondimento dedicato a tutte le offerte Iliad di Settembre 2022.