Iliad rimuove Flash 160, torna Giga 120 da 9,99 euro al mese per sempre con 5G

Abbiamo già visto le offerte Iliad disponibili a novembre 2022, ma ci sono delle modifiche importanti proprio a partire da oggi, 11 novembre 2022. L’operatore di Benedetto Levi ha infatti rimosso Flash 160 e introdotto nuovamente Giga 120 da 9,99 euro al mese con accesso alla rete mobile 5G.

Visitando il sito ufficiale del brand, infatti, al posto del banner promozionale della offerta Flash 160 si trova la già nota insegna di Iliad Giga 120. Questo pacchetto dati include 120 GB di Internet mobile su rete 4G e 5G, come si evince anche dal nome, chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso e mobile italiano e SMS sempre senza limiti. Ricordiamo, per la rete mobile, che il 5G è disponibile solo su dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete Iliad.

Il prezzo mensile, come già specificato, è fissato per sempre a 9,99 euro al mese con attivazione da 9,99 euro da pagare una tantum. Nel bundle, specifichiamo, sono inclusi minuti e SMS illimitati anche in Europa con 9 GB di Internet in roaming. Infine, non mancano minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, sia verso fissi che verso mobili. Per maggiori informazioni, è sufficiente visitare il portale sopra linkato.

