Iliad, rinviato il debutto nella telefonia fissa: il lancio slitta dopo l'estate 2021

Iliad ha annunciato i risultati finanziari relativi al primo trimestre del 2021, e nei documenti finanziari ha anche svelato che l'atteso lancio delle offerte per la telefonia fissa non avverrà entro l'estate 2021, come precedentemente confermato.

Il gruppo francese, nella documentazione allegata ai risultati finanziari, ha comunicato a chiare lettere che il lancio nel segmento fisso ultrabroadband è stato posticipato a dopo l'estate 2021. Anche in questo caso, analogamente a quanto avvenuto in precedenza, la società di Benedetto Levi non ha fornito una finestra di lancio precisa.

Qualche settimana fa, avevamo riportato la notizia relativa all'inserimento di Iliad nella lista degli operatori accreditati per il bonus da 500 Euro, ed anche un aggiornamento del sistema operativo FreeBox OS aveva illuso tutti su un lancio ormai prossimo. Tuttavia, evidentemente non sarà così per motivazioni non note.

A livello finanziario, Iliad ha registrato una crescita dei ricavi del 25%, e la base di utenti (su mobile, ovviamente) ha toccato quota 7,5 milioni. Cresce anche la copertura: attualmente sono 7200 i siti attivi, che permettono all'operatore di appoggiarsi sulla rete proprietaria. Il fatturato della filiale italiana di Iliad è pari a 188 milioni di Euro, con una crescita importante rispetto al primo trimestre del 2020: a livello di gruppo invece è cresciuto ad 1,8 miliardi di Euro.