Iliad ci riprova: in arrivo una nuova offerta per l'acquisto di Vodafone?

Il quotidiano Milano Finanza rilancia le indiscrezioni secondo cui Iliad starebbe pensando ad una nuova proposta per acquistare Vodafone Italia, dopo che quest’ultima aveva rifiutato l’offerta lo scorso anno.

La notizia è stata ripresa anche da Bloomberg, che aggiunge ulteriori dettagli sulla vicenda. A quanto pare il gruppo francese guidato da Xavier Niel avrebbe intenzione di rilanciare le trattative per arrivare ad un possibile accordo riguardante alcune delle attività del colosso tcl inglese.

Sotto i fari di Iliad ci sarebbe anche l’Italia, ma l’azienda francese starebbe passando al setaccio tutti gli asset di Vodafone in Europa. Una decisione finale sulle operazioni potenziali ancora non è stata presa e non sembra esserci in arrivo una prima offerta. Vodafone inoltre al momento è guidata ad interim da Margherita della Valle, ed una eventuale decisione sulla vendita potrebbe slittare al momento della nomina del nuovo amministratore delegato.

I primi contatti tra Vodafone ed Iliad risalgono a Febbraio 2022, quando il CEO Thomas Reynaud aveva confermato che la compagnia aveva presentato un’offerta a Vodafone per acquisire il 100% delle attività italiane. Tuttavia, Vodafone aveva rifiutato l’offerta di Iliad in quanto ritenuta non nell’interesse degli azionisti. Iliad potrebbe fare tesoro di questo primo round per mettere sul piatto un’offerta più allettante.