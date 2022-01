Iliad rivoluziona la fibra con la sua prima offerta: ne parliamo nel nostro speciale

La Rivoluzione Iliad continua ed a qualche anno dal lancio delle prime promozioni per il mobile, Iliad ha presentato anche l'offerta per la fibra, da molti attesa e finalmente giunta sul mercato.

Dopo aver rivoluzionato i listini mobili, il CEO dell'operatore telefonico Benedetto Levi è salito sul palco per mostrare ai clienti italiani il secondo step della strategia societaria di Iliad, che si focalizza sul mercato della rete fissa. L'evento è stata l'occasione per sferrare qualche attacco alla concorrenza: in sala sono state trasmesse delle telefonate al 100% reali di operatori che non riuscivano a spiegare la lietivazione dei costi.

Quindi è stata lanciata la bomba: Iliad propone a chi è già cliente su mobile una promozione da 15,99 Euro al mese con chiamate illimitate e connessione fino a 5Gbit/s (qui spieghiamo dove si può attivare la fibra FTTH EPON di Iliad), con costo di attivazione di 39,99 Euro una tantum e la garanzia che la tariffa sarà bloccata "per sempre". Per chi non è cliente invece il costo è di 23,99 Euro al mese, comunque inferiore alla concorrenza.

Nel corso dell'evento è stato presentato anche IliadBox, ovvero il router disegnato ed ingegnerizzato da zero che si adatta a tutti i servizi dell'azienda.