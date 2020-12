Iliad scatenata: gigabyte illimitati gratis in regalo agli utenti a Natale

Dopo aver lanciato la prima offerta Iliad col 5G in Italia, l'operatore telefonico italiano ha annunciato di aver accolto favorevolmente l'invito del ministro Pisano per il periodo di Natale.

Per tale motivo, la compagnia in una nota ha spiegato che dalle ore 18:00 di domani, 24 Dicembre, fino al termine del 25 Dicembre, "regalerà gigabyte illimitati a tutti gli utenti con offerta Voce, in modo che anche questi possano rimanere in contatto con i propri cari durante le festività".

La stessa richiesta era stata accolta la scorsa settimana anche da Vodafone, WindTre e TIM, che hanno deciso di regalare Gigabyte gratuiti solo per la giornata di Natale. Iliad invece si è spinta oltre ed ha scelto di allungare il tutto anche alle ultime sei ore della Vigilia, quando l'Italia sarà in zona rossa e saranno vietati gli spostamenti.

"Le offerte Iliad sono da sempre caratterizzate da un contenuto illimitato di traffico voce e da un contenuto molto generoso di traffico dati quando è previsto un piano con GB inclusi, per consentire così agli utenti di navigare a lungo e senza preoccupazioni anche da mobile" spiega Iliad, secondo cui "grazie a questo intervento, anche le persone che di solito sono esclusivamente interessate al traffico voce, potranno godere di una connessione mobile durante i giorni di festa senza alcun costo o onere aggiuntivo".