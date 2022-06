Iliad sgancia la bomba: torna l'offerta Flash 100 con 100 Gigabyte a 7,99 Euro al mese!

Nuova offerta lanciata oggi da Iliad, attivabile fino al 30 Giugno 2022 (salvo proroghe). Si tratta della Flash 100, che anche in precedenza era stata proposta dall’operatore francese.

Come si può leggere direttamente sulla pagina ufficiale di Flash 100 di Iliad, la promozione a 7,99 Euro al mese include 100 gigabyte di internet (in 4G e 4G+ dove disponibile) e minuti ed SMS illimitati. Previsto un contributo di attivazione di 9,99 Euro, ovviamente da pagare una tantum.

Nell’offerta sono inclusi i classici servizi di Iliad, che garantisce la totale assenza di rimodulazioni. Sono presenti le opzioni Mi Richiami, Hotspot, la segreteria telefonica ed il controllo del credito residuo. La promozione Flash 100 è disponibile sia per i nuovi clienti che per coloro che effettuano la portabilità del numero, e sarà attivabile solo per 14 giorni.

Si tratta senza dubbio di un’ottima offerta che si aggiunge alla Iliad dati 300 di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, che a 13,99 Euro al mese include solamente 300 gigabyte di internet in 4G, dal momento che si tratta di una promozione solo dati.

Iliad garantisce la totale trasparenza e assenza di costi nascosti oltre che, come dicevamo poco sopra, esclude rimodulazioni che possano far lievitare i prezzi.