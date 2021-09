Iliad, titolo sospeso in borsa in Italia e Francia: importante annuncio in arrivo?

Borsa Italiana ha comunicato che le azioni di Iliad con i relativi Certificates sono sospesi dalle negoziazioni a Milano. Una decisione analoga è stata presa anche nel mercato di riferimento di Parigi, ed arriva a seguito di una richiesta formulata dall'operatore telefonico, che dovrebbe pubblicare prossimamente un comunicato.

Nelle prossime ore quindi potrebbe arrivare qualche annuncio importante da parte della società di telecomunicazioni francese, ed inutile dire che la note ha rapidamente dato il via alle indiscrezioni ed al classico tran tran mediatico.

E' chiaro che la prima ipotesi è andata al possibile lancio dell'offerta in fibra ottica FTTH di Iliad, di cui si parla da tempo e che è tornata nuovamente in auge dopo l'accordo TIM-Iliad per l'accesso alla rete Fibercop che garantirà la copertura FTTH al 75% delle unità immobiliari presenti nelle aree grigie e nere del paese entro il 2025.

Anche poco prima dell'estate erano iniziate a circolare le indiscrezioni su un lancio imminente delle proposte per la fibra ottica di Iliad: a scatenare il rumor un aggiornamento arrivato in Francia per il sistema operativo FreeBox OS presente nei router dati in dotazione agli utenti, che avrebbe introdotto il supporto alla lingua italiana per il modem FreeBox Pop.

Vi terremo aggiornati non appena arriverà la nota di Iliad.