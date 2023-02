Iliad, nuova super offerta: 130 gigabyte, minuti ed SMS ad 8,99 Euro al mese!

A poche ore dal lancio della fibra Iliad da 2,5 Giga in tre nuove città italiane, l’operatore telefonico propone in giornata odierna una nuova offerta battezzata “Flash 130” che sarà attiva ancora per pochi giorni.

Come si può vedere direttamente sul sito web di Iliad, Flash 130 propone ad 8,99 Euro al mese 130 gigabyte di internet e minuti ed SMS illimitati verso tutti, con costo di attivazione una tantum di 9,99 Euro.

I 130 gigabyte sono in 4G e 4G+ ove attivo, e superata tale soglia previo espresso consenso si continuerà a navigare a 0,90 Euro ogni 100 megabyte. Per quanto riguarda il roaming, invece, i minuti ed SMS restano illimitati in tutta l’Europa mentre i gigabyte di navigazione sono 9 nei paesi inclusi ed indicati direttamente nella pagina dedicata.

Incluse nell’offerta le opzioni “Mi Richiami”, “Hotspot”, oltre che nessuno scatto alla risposta, piano tariffario, il controllo del credito residuo, la segreteria telefonica ed in caso di necessità la portabilità nel numero.

Il lancio è stato accompagnato dal classico tweet ironico di Iliad, che ha parlato di “scoperta shock: dentro i cerchi nel grano, ci siamo noi”. La promozione sarà attivabile fino al 9 marzo 2023, motivo per cui consigliamo di effettuare la richiesta rapidamente in caso d’interesse.