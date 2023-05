Iliad supera 10 milioni di clienti in Italia: soddisfazione degli utenti al 99%

A poche ore dal lancio della nuova offerta Iliad Flash 120, l’operatore telefonico francese Iliad ha annunciato di aver superato quota 10 milioni di clienti in Italia. Il traguardo è stato tagliato in poco meno di cinque anni dal debutto nel nostro paese.

Proprio il 29 Maggio 2023 infatti ricorre il quinto anniversario dall’arrivo di Iliad in Italia, sotto il claim “zero costi nascosti, zero sorprese e per sempre”, che ha accompagnato tutte le promozioni poi lanciate nel corso dei mesi successivi.

La strategia messa in campo da Benedetto Levi e soci evidentemente ha ripagato, come attesta anche il tasso di soddisfazione degli utenti al 99%, in crescita rispetto al 97% registrato a Gennaio 2022.

“Raggiungere 10 milioni di utenti è la dimostrazione concreta che il nostro principale investimento, quello nella creazione di un rapporto di fiducia con i nostri utenti, sta dando i suoi frutti”, ha affermato Benedetto Levi, secondo cui “questo traguardo rappresenta per tutta Iliad un forte stimolo ad andare avanti nella direzione tracciata, continuando ad innovarci per poter continuare a tener fede alle nostre promesse e accrescere sempre di più la nostra comunità”.

Come riportato dalla stessa Iliad, però, a crescere sono anche i principali indicatori economici: nel primo trimestre 2023 il fatturato è cresciuto a 241 milioni di Euro del 12,6% rispetto al Q1 2022, mentre l’Ebitida after lease passa da 40 a 64 milioni di Euro.

In crescita anche la fibra ottica di Iliad, che ha superato quota 130mila utenti, 22mila in più rispetto al Q4 2022.