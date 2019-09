Iliad supera i 4 milioni di clienti in Italia e continua a lavorare sulla rete

A meno di ventiquattro ore dall'annuncio dell'accordo con Nokia per il 5G, Iliad ha svelato di aver superato quota quattro milioni di clienti attivi nel nostro paese, un dato in continua crescita che certifica la fiducia degli utenti italiani nei confronti dell'operatore telefonico francese.

Il risultato è stato raggiunto a poco più di un anno dal lancio dei servizi nel nostro paese. Iliad, sin dalla presentazione, si è imposto come un operatore telefonico diverso rispetto alla concorrenza, ed ha posto l'accento sull'assenza di rimodulazioni e costi mensili garantiti per sempre a coloro che sottoscrivono le offerte. Non a caso il claim pubblicitario utilizzato è stato proprio "Rivoluzione Iliad", per la ventata d'aria fresca portata dopo anni di scontentezza a seguito delle modifiche unilaterali dei big.

Nel secondo trimestre dell'anno in corso Iliad ha riportato 530 mila nuovi utenti, rispetto ai 472mila dello stesso periodo dello scorso anno. Questo risultato ha consentito ai transalpini di superare quota 4 milioni di clienti attivi.

Iliad nella relazione sottolinea anche gli investimenti che sta portando avanti per migliorare il servizio. Nel primo semestre sono stati spesi 161 milioni di Euro sulla rete proprietaria, che ora si sorregge su 2.400 siti installati. Entro la fine dell'anno l'obiettivo è di portare il totale a 3.500.