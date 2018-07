Iliad supera il milione di utenti e mantiene la sua offerta iniziale per altri 200.000

Durante una già molto chiaccherata diretta, Benedetto Levi, CEO di Iliad, ha dichiarato che l'operatore telefonico ha superato il milione di utenti e manterrà la sua offerta iniziale per altri 200.000 nuovi arrivati.

Vi ricordiamo che l'offerta di iliad comprende 30GB di Internet in 4G+, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese. Promozione che sembra aver fatto la fortuna del nuovo operatore telefonico, che stando alle prime analisi guadagnerebbe 10.000 utenti al giorno e aveva già superato a pochi giorni dal lancio la soglia dei 350.000.

La diretta in questione è stata fatta anche per rispondere alle domande degli utenti in merito a molte problematiche riscontrate durante le scorse settimane. In particolare, ci sono in ballo delle accuse di bloccare i messaggi winback degli altri operatori telefonici, problemi con le chiamate, dubbi sugli addebiti, problemi con il trasferimento di chiamata e molto altro.

Potete rivedere la live in differita collegandovi a questo link. Il video ha una durata di circa 19 minuti. La diretta in questione è già molto chiaccherata online per via del metodo utilizzato da Levi per rispondere alle domande, ovvero quello della "macchina della verità".

Si tratta di un grande risultato per l'operatore telefonico, arrivato in Italia con una presentazione tenutasi lo scorso 29 maggio 2018, e il fatto che l'offerta iniziale sarà a disposizione di altre 200.000 persone è sicuramente molto interessante.