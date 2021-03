Iliad supera quota 7,2 milioni di clienti in Italia, migliorata anche la copertura

Iliad Italia ha annunciato che nel 2020 ha superato quota 7,2 milioni di clienti attivi nel nostro paese. L'operatore telefonico francese, nei 12 mesi dello scorso anno ha registrato 1,950 milioni di nuove sottoscrizioni, ma ha anche migliorato la copertura.

Nella relazione trimestrale, complessivamente, Iliad Group sottolinea che il 2020 è stato un "anno da record" in Italia e Francia.

In particolare, nel Bel paese sono stati registrati 6100 siti attivi, rispetto ai 5000 inizialmente ipotizzati. Questo aspetto ha contribuito in maniera importante al miglioramento della copertura sul territorio nazionale: Iliad non ha mai fatto mistero del fatto che nel giro di qualche anno intende basarsi interamente sulla rete proprietaria, dal momento che attualmente utilizza le vecchie infrastrutture di Wind.

La crescita degli utenti ha anche portato ad un aumento dei ricavi del 58% rispetto all'anno precedente, per 674 milioni di Euro. Nell'ultimo trimestre Iliad Italia ha registrato una crescita del 36% per 192 milioni di Euro.

Attualmente Iliad detiene una quota di mercato del 9%, e sempre più indiscrezioni vogliono la società pronta a fare il proprio ingresso nella telefonia fissa. Nella relazione non si fanno espliciti riferimenti a riguardo, e si parla di un lancio previsto "entro l'estate del 2021". Di recente Benedetto Levi ha anche preannunciato l'arrivo delle eSim in Italia.