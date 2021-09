Iliad supera TIM nella qualità della rete mobile, Vodafone resta l'operatore migliore

Ottime notizie per Iliad: gli ultimi dati di Altroconsumo relativi ai migliori operatori telefonici italiani, raccolti tramite l’app CheBanda, hanno dimostrato che l’operatore telefonico nato in Francia ha superato TIM per la qualità della rete mobile, addirittura risultando seconda in classifica per il periodo tra giugno e agosto 2021!

Stando alla classifica aggiornata, da luglio 2020 a giugno 2021 il giudizio complessivo dell’utenza ha confermato le ottime performance di Vodafone con 23.119 punti, seguita da WindTre con 21.084 punti e, a sorpresa, Iliad con 18.364 punti, seguita quindi da TIM con 18.349 punti. Si tratta di un distacco minimo a giugno 2021, ma non mancano anche i dati in tempo reale.

Osservando questi ultimi tramite la pagina dedicata, infatti, scopriamo che con la rete mobile 2G/3G/4G Iliad ora è a quota 20.519 punti, contro i 18.723 di TIM. In altre parole, Iliad sembra essere in continua crescita e a caccia di WindTre, ora collocata sempre in seconda posizione con 21.951 punti. Per completare il quadro, Vodafone resta in vetta con 24.879 punti.

La media mobile degli ultimi tre mesi mostra, inoltre, che nel periodo tra il 21 giugno e agosto 2021 Iliad ha registrato un punteggio superiore alla stessa WindTre, mantenendo l’importante crescita arrivando fino a 23.710 punti. Ancora, la media mensile di Iliad è pari a 24.656 punti, superando la stessa Vodafone che scende a 23.646 punti e WindTre che, invece, risulta seconda con 24.208 punti.

Insomma, la situazione è in continua evoluzione e solo una cosa è certa: Iliad non smette di sorprendere il mercato della telefonia, non solo per le notevoli performance ma anche per le novità che porta sul mercato, tra cui la possibilità di cambiare gratuitamente l’offerta attiva nella propria SIM.

A proposito di offerte Iliad, ecco quali sono le promozioni di settembre 2021 e i rispettivi prezzi.