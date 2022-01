Iliad e telefonia fissa, ci siamo: 'pronti per una nuova rivoluzione?'

Dopo le dichiarazioni di Benedetto Levi sull'offerta Iliad della telefonia fissa, rilasciate nella giornata di ieri a Il Sole 24 Ore, in cui ha lasciato presagire un lancio ormai prossimo, anche l'account ufficiale Twitter dell'operatore telefonico francese si è attivato ed ha seminato qualche indizio.

Come mostriamo nel tweet presente in calce, alle 12:30 di oggi, 14 Gennaio 2022, i social media manager della compagnia hanno pubblicato un'immagine emblematica, in cui campeggia un gigantesco "Wow", probabilmente la reazione che secondo i gestori avranno gli utenti nel momento in cui si troveranno di fronte quella che viene definita "una nuova rivoluzione".

Nei minuti successivi alla pubblicazione del tweet, la curiosità si è scatenata tra gli utenti, ed emblematiche sono anche le risposte che sono state date: "stiamo riscaldando i motori per una rivoluzione Iliad che continuerà a sorprenderti" e, soprattutto "a breve tutte le novità".

Secondo quanto affermato da Iliad, almeno inizialmente la propria offerta mobile si baserà sulla rete FTTH di Open Fiber, mentre solo successivamente sarà la volta di FiberCop. Ancora una volta, a guidare questo nuovo capitolo della rivoluzione Iliad sarà la trasparenza, un aspetto che ha permesso alla telco di ritagliarsi una posizione importante anche nel mercato della telefonia mobile.