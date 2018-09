Iliad tocca quota 1,5 milioni di clienti attivi. Debutto anche nella telefonia fissa?

E' un Benedetto Levi quanto mai soddisfatto, quello intervistato da Il Salvagente, che ha tracciato il bilancio dei primi cento giorni di Iliad nel nostro paese.

L'amministratore delegato ha anche affrontato i ritardi con le portabilità in uscita da parte degli altri operatori. Iliad, dal canto suo, "manda le richieste di portabilità all'operatore di provenienza che purtroppo non sempre dà l'autorizzazione per il passaggio rapidamente. Si tratta di una situazione che ci dispiace molto".

I primi cento giorni di attività sono definiti "positivi" da Levi, soprattutto per l'accoglienza ricevuta dai consumatori. "Quello che osserviamo ad oggi è che sempre più persone tornano nei nostri punti vendita portando amici e parenti. Evidentemente il passaparola funziona perché i consumatori sono soddisfatti e sono la dimostrazione che le nostre promesse di trasparenza e assenza di costi nascosti, vengono rispettate. Molto importante per noi è anche l’ascolto dei suggerimenti degli utenti su come migliorare il servizio" ha affermato l'amministratore delegato nel corso della lunga intervista che vi abbiamo linkato poco sopra.

Interessante anche notare che Levi non ha escluso un debutto nel mercato della telefonia fissa. Il CEO ha affermato che "sempre più persone ce lo chiedono, anche sui social network. La nostra priorità resta attualmente il focus sul mobile. Non lo escludiamo per il futuro".

Nel frattempo, qualche ora fa la compagnia francese ha ufficialmente comunicato che ad inizio agosto ha toccato 1,5 milioni di utenti attivi.

Nel primo semestre Iliad ha registrato 9 milioni di Euro di ricavi, con investimenti totali per 164 milioni di Euro che comprendono anche 73 milioni di Euro per le frequenze acquisite da Wind e Tre.