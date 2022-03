Iliad, torna l'offerta Flash 150: 150 gigabyte in 5G a 9,99 Euro al mese, per pochi giorni

Torna, per soli 28 giorni, la Flash 150 di Iliad, l’offerta che permette di ottenere 150 gigabyte di navigazione in 5G, e minuti ed SMS illimitati al prezzo di 9,99 Euro al mese.

La promozione si può attivare direttamente attraverso questo indirizzo, oltre che presso le SimBox sparse sul territorio italiano ed i punti vendita Iliad disponibili nelle varie regioni.

La promozione offre la navigazione in 5G, ovviamente solo nelle aree in cui è disponibile e sui dispositivi compatibili. Iliad evidenzia che superati i 150 gigabyte, previo consenso, si potrà continuare a navigare pagamento 90 centesimi di Euro ogni 100 megabyte di dati. Per quanto riguarda gli SMS ed i minuti, sono illimitati in Italia verso fissi e mobili ma anche in Europa. Sempre a livello europeo, in alcuni paesi (indicati direttamente nella pagina ad hoc) sono disponibili anche 7 gigabyte di roaming.

Incluse nell’offerta ci sono le opzioni “Mi Richiami” ,ma anche la segreteria telefonica, il controllo del credito residuo, ed il servizio hotspot. Non è previsto nemmeno alcuno scatto alla risposta, ovviamente. Ricordiamo che gli utenti Iliad mobile possono godere anche di uno sconto sull’offerta di Iliad per la fibra ottica, che è disponibile in molte città italiane ed è caratterizzata dalla stessa filosofia alla base della controparte mobile.