Iliad ha ufficialmente venduto le sue torri in Italia e Francia a Cellnex

Cellnex Telecom, il più grande operatore di infrastrutture wireless in Europa, ha acquisito le torri di iliad in Italia e Francia per una cifra di 2 miliardi di euro.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Universo Free e MondoMobileWeb, il gruppo di Xavier Niel ha venduto a Cellnex una partecipazione del 70% di iliad TowerCo, ovvero l'azienda che gestisce gli impianti di iliad/Free Mobile in Italia e Francia. Per quanto riguarda il nostro Paese, è prevista la cessione di 2200 siti. L'accordo era stato firmato il 7 maggio 2019, ma solamente adesso iliad ha fatto sapere di aver finalizzato l'implementazione della sua partnership strategia con il gruppo spagnolo.

Riportiamo di seguito la nota stampa diffusa da iliad: "Conformemente all'accordo siglato il 7 maggio 2019, Iliad SA annuncia di aver finalizzato l'implementazione della sua partnership strategica con Cellnex attraverso la vendita a quest'ultimo del 70% della società che gestisce le infrastrutture passive di telecomunicazioni mobili in Francia, la sua infrastruttura passiva di telecomunicazioni mobili in Italia. L’importo ricevuto dal Gruppo Iliad in relazione a tali transazioni ammonta a 2 miliardi di euro".

L'obiettivo di iliad in seguito a questi accordi è quello di accelerare la diffusione delle reti 4G e 5G, grazie alla somma ricevuta da Cellnex.