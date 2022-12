Iliad, ultime ore per attivare offerta mobile Flash 120 da 7,99 euro al mese

A fine novembre Iliad ha lanciato Flash 120 e Giga 150, due offerte speciali rispettivamente dal prezzo pari a 7,99 euro al mese e 9,99 euro al mese. Ebbene, se siete interessati a cambiare operatore ma non lo avete ancora fatto, queste sono le ultime ore per attivare Iliad Flash 120.

Rivediamo prima di tutto i dettagli tecnici di questa offerta mobile speciale, proposta dal 24 novembre scorso al posto della ottima promo Iliad Giga 80. Presso Iliad Store, Corner e sul sito ufficiale dell’operatore di Benedetto Levi è possibile attivare Iliad Flash 120 con 120 Giga in 4G, chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale, ed SMS sempre senza limiti. Nel bundle sono inclusi anche minuti illimitati verso alcune destinazioni internazionali.

Il costo di attivazione richiesto una tantum dall’operatore è di 9,99 euro, al quale però vanno aggiunti 7,99 euro per la ricarica utile alla prima mensilità. Se invece si effettua il cambio di offerta essendo già clienti Iliad, il costo del passaggio è pari a zero euro. L’attivazione può comunque essere effettuata da clienti in portabilità da qualsiasi altro operatore, ma anche da nuovi numeri.

La data di chiusura di questa offerta speciale è fissata al 15 dicembre 2022, nello specifico tra circa 18 ore al momento della scrittura della notizia. Per questo motivo consigliamo di completare la richiesta di portabilità o attivazione di nuova SIM il prima possibile in caso di interesse.

