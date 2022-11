Iliad, utenti ancora in crescita in Italia: la fibra a quota 86mila attivazioni

Continua la crescita di Iliad in Italia. La conferma è arrivata direttamente dall’operatore francese e segue il rapporto di AGCOM sulla situazione in Italia.

Iliad Italia attualmente può contare su 9,343 milioni di utenti su rete mobile, in crescita di 261mila unità rispetto al trimestre precedente, mentre per l’offerta fibra le attivazioni sono 86mila (18mila in più rispetto ai tre mesi precedenti).

In quest’ultimo segmento Iliad cita l’accordo siglato con Fastweb e con Fibercop per la fibra FTTH, che secondo le previsioni contribuirà a far crescere gli utenti.

Per quanto riguarda i dati economici, Iliad ha registrato a settembre 2022 un fatturato di 679 milioni di Euro, in crescita di più del 15% rispetto ai primi nove mesi dell’anno. “Questi risultati, già particolarmente rilevanti, acquisiscono ancor più valore se letti alla luce del particolare contesto macroeconomico che fronteggiano le imprese italiane ed europee, caratterizzato da un fortissimo aumento dei costi delle materie prime e dell’energia” evidenzia la società nel comunicato stampa diffuso, dove cita anche gli investimenti realizzati nei primi nove mesi del 2022 per un valore complessivo superiore ai 300 milioni di Euro, senza contare i 959 milioni di Euro pagati a settembre per i diritti d’uso delle frequenze 5G.

Per contenere i costi Iliad ha annunciato lo spegnimento di alcune frequenze di notte, come fatto anche in Francia.