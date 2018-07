iliad: utenti lamentano il rinnovo dell'offerta in anticipo e problemi con il roaming

Nelle ultime ore, diversi utenti iliad, che stando a diverse fonti sarebbero centinaia, si sono visti anticipare il rinnovo dell'offerta. L'operatore telefonico si è già scusato, ma le lamentele dei clienti non si fermano, anche per via dei problemi con il roaming.

Per quanto riguarda il rinnovo, parecchi utenti hanno ricevuto un messaggio che ricordava loro che l'offerta si sarebbe rinnovata il 29 giugno, a un mese esatto dalla presentazione. Peccato che l'SMS in questione sia arrivato anche a chi ha attivato l'offerta dopo il 29 maggio. Inoltre, stando a FidelityHouse, alcuni utenti si sarebbero visti addirittura addebitare in anticipo il costo di rinnovo.

Per fortuna, però, l'operatore telefonico si è già scusato e, come riportato anche da TuttoAndroid, ha avvisato gli utenti con un secondo messaggio. Insomma, si è semplicemente trattato di un disguido tecnico, che però ha causato diversi grattacapi ai clienti iliad, che non hanno potuto fare a meno di esprimere il proprio disappunto online. Oltre a questo, però, diversi utenti stanno lamentando problemi con il roaming, arrivando a sostenere di non riuscire a navigare correttamente all'estero, anche rimanendo in Europa. Stando a quanto riportato da diverse fonti, la problematica in questione dovrebbe già essere stata risolta attorno alla metà del mese scorso, ma sembra proprio che diversi utenti stiano ancora riscontrando questo problema, che dovrebbe essere completamente risolto entro il 10 luglio, come potete leggere anche in questo post. Nonostante questo, la situazione sembra essere un po' migliorata.

Vi ricordiamo che l'offerta di iliad comprende 30GB di Internet in 4G+, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese. Promozione che sembra aver fatto la fortuna del nuovo operatore telefonico, che stando alle prime analisi guadagnerebbe 10.000 utenti al giorno e avrebbe già superato la soglia dei 350.000.

Nel caso aveste riscontrato problematiche simili, vi invitiamo a segnalarcele qui sotto nei commenti e nella pagina relativa al nostro e vostro test.