Iliad vicina a 10 milioni di clienti in Italia: in crescita anche l'FTTH

A pochi giorni dalla presentazione di Iliad Business, e quando manca sempre meno al quinto compleanno, Iliad Italia ha annunciato nei risultati finanziari che nel nostro paese è vicina al traguardo dei 10 milioni di clienti.

Nella fattispecie, nel trimestre che si è concluso il 31 Marzo 2023 gli utenti attivi sono 9,849 milioni, in crescita di 282mila unità rispetto al 31 Dicembre 2022. Il trend continua ad essere positivo e per il 20esimo trimestre consecutivo Iliad registra una crescita.

Buone performance anche per Iliad su rete fissa: nel segmento FTTH, infatti, continua la crescita e l’operatore supera quota 130mila utenti, in aumento di 22mila unità rispetto all’ultimo trimestre del 2022. Complessivamente, Iliad detiene ora una quota di circa il 3,8% nel mercato.

A livello finanziario, nel primo trimestre del 2023 la società diretta da Benedetto Levi ha registrato un fatturato di 241 milioni di Euro, in crescita del 12,6% rispetto al primo trimestre del 2022. In crescita anche il Margine operativo lordo, che passa da 40 a 64 milioni di Euro.

“A quasi cinque anni di distanza dal lancio della prima offerta, siamo il leader del mercato italiano per il 20esimo trimestre di fila per crescita netta di utenti sul mobile” ha commentato Benedetto Levi, CEO di Iliad Italia, che nel comunicato cita come la soddisfazione dei clienti Iliad sia del 99%.