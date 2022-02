Iliad - Vodafone, nuovi dettagli sull'offerta d'acquisto: operazione da 14 miliardi

La giornata di oggi è stata senza dubbio costellata dal rumor riguardante l'offerta di acquisto da parte di Iliad per Vodafone, e con il passare delle ore emergono nuovi dettagli a riguardo. Nella fattispecie, Il Sole 24 Ore osserva che l'operazione sarebbe da ben 14 miliardi di Euro.

La cifra è molto elevata, ma come osserva il quotidiano di Confindustria è ben al di sotto rispetto ai 21 miliardi di Euro sborsati da Vimpelcom per rilevare Wind nel 2011.

Occorre precisare che siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, e non è chiaro quale sarà la risposta che darà Vodafone ad Iliad. Qualora l'acquisto dovesse andare in porto, però, in Italia nascerebbe un operatore con marketshare del 36% ed entrate da 6 miliardi di Euro.

Appare inutile, in questo frangente, commentare le dichiarazioni emerse nelle passate settimane. Benedetto Levi, in occasione della presentazione dell'offerta di Iliad per la fibra ottica, aveva allontanato l'ipotesi spiegando che la società intende continuare autonomamente come fatto negli ultimi tre anni. Tuttavia, Il Sole 24 Ore rilancia alcune frasi dello stesso Levi rese ad inizio gennaio quando aveva spiegato che "se uno dei tre principali operatori sarà in vendita, valuteremo tutte le opzioni senza preclusioni in chiave di M&A".

Al momento, nè Vodafone tanto meno Iliad hanno commentato.