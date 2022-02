Iliad - Vodafone, non è finita: pronta un'altra offerta per l'acquisto?

Il rifiuto di Vodafone alla proposta di Iliad potrebbe non coincidere con la fine della trattativa. A riportarlo Le Monde, secondo cui la società di Benedetto Levi potrebbe presentare una nuova offerta per acquistare Vodafone Italia, magari con uno schema diverso.

Il quotidiano riferisce che insieme ad Iliad potrebbe muoversi nuovamente Apax Partners, un gruppo abituato ad investire nel campo delle telecomunicazioni, e BNP Paribas che farebbe da finanziatore.

Iliad potrebbe mettere sul piatto una somma diversa, ma con uno schema nuovo: Vodafone potrebbe infatti restare azionista del nuovo operatore telefonico che nascerebbe dalla fusione, per mettere bocca sul piano industriale ed il consolidamento.

Il quotidiano francese riferisce che in Italia Iliad deve pagare 1 miliardo di Euro per rilevare alcune delle frequenze per la rete mobile.

Subito dopo il rifiuto di Vodafone, Iliad aveva smentito possibili nuove offerte ed aveva spiegato che l'operatore telefonico continuerà ad agire da solo in Italia, come fatto negli ultimi tre anni, al fine di consolidare le operazioni. Vodafone aveva spiegato che la rinuncia era arrivata in quanto il consiglio d'amministrazione aveva ritenuto l'offerta non interessante, sebbene gli obiettivi siano comunque di consolidare ed accrescere il valore per fornire "strutture di mercato sostenibili nei suoi principali mercati europei, inclusa l'Italia".